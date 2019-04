Buurt geschrokken na explosie Hotel Zaandijk: "Dit gun je niemand"

ZAANDIJK - De schrik zit er goed in bij de bewoners van Zaandijk. Afgelopen nacht ging er een explosief af bij Hotel Zaandijk. Gelukkig raakte er niemand gewond. De politie gaat uit van een doelgerichte actie en is op zoek naar getuigen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Hotel Zaandijk doelwit is van geweld. Begin dit jaar was er brandstichting, nu is het een explosief. De politie gaat uitzoeken of de twee gebeurtenissen met elkaar te maken hebben. "Iemand heeft daar iets neergelegd, wat vervolgens is ontploft. Het is een doelgerichte actie geweest", aldus politiewoordvoerder Roderick de Veen.

Buurt is geschrokken

"Het is zo een lieve familie. Dit gun je niemand. Ik vind het wel een beetje eng worden allemaal. Je hoort van allemaal aanslagen en nu is het zo dichtbij", vertelt een groepje wandelaars aan NHNieuws.

Yvonne Delorme van het Zaanse Bakkertje stelde de hotelgasten die vanochtend op straat stonden gerust met een kopje koffie. "Ik hoop dat de camera's terugkomen bij het hotel en dat de buurt ze weer terug het zadel in kan helpen. Dit is de tijd van het jaar dat we moeten verdienen." Hoeveel schade er precies is ontstaan door de ontploffing, kan nog niet worden gezegd, maar vooral de kozijnen van het hotel lijken er ernstig aan toe.

Van de verdachte ontbreekt nog ieder spoor. Wel maakte de politie bekend dat ze op zoek zijn naar iemand op een zwarte scooter zonder kentekenplaat. Ze komen dan ook graag in contact met mensen die iets gezien hebben vanochtend.