Organisatie moet 'zonder geld en zonder protocol' koelbaden regelen voor marathon Hoorn

HOORN - Als het aan de gemeente Hoorn ligt zal de organisatie van de marathon in Hoorn bij het volgende evenement moeten zorgen voor koelbaden. Iets waar organisator Hans van Arum het niet mee eens is: "Maar hoe moet dit dan? En wie betaalt het? Want wij hebben daar geen geld voor."

Er is in Nederland nog geen protocol voor het toepassen van koelbaden bij hardloopwedstrijden. Toch wordt het belang steeds meer genoemd sinds het overlijden van een 24-jarige loper bij de Dam tot Damloop in 2016.

Arnica Gortzak van de VVD in Hoorn stelde de gemeente de vraag of ze willen uitzoeken of er ook baden moeten komen bij de marathon en het Ironman evenement. De gemeente gaf het teleurstellende antwoord dat de organisatie daar verantwoordelijk voor is, en niet de gemeente.

'Ik kan niemand bellen'

Dit tot grote verbazing van Van Arum. Voor hem is het namelijk niet duidelijk waar hij moet beginnen. "Je kan er niets over vinden op het internet. Er is geen bedrijf of instantie die vertelt hoe je ze moet toepassen. Er is geen landelijk protocol. Er is letterlijk niemand die ik kan bellen om dit te regelen."

Van Arum had net als Gortzak gehoopt samen op te kunnen trekken in het uitzoeken van deze kwestie. "Wij worden hier nu mee geconfronteerd maar we zijn een kleine organisatie die één keer per jaar een marathon organiseert. Wij weten niet hoe we hiermee om moeten gaan. Lekker makkelijk om te zeggen dat wij 'het maar moeten regelen'. Vinden ze dan niet dat de veiligheid van de sporters voorop staat?"

Organisatie opdoeken

Naast het uitzoekwerk kan de organisatie van Schutz Marathon de mogelijk kosten voor een koelbad ook niet betalen. "Als het bijvoorbeeld 5.000 euro kost, kunnen we het opdoeken. Dat kunnen we niet eens betalen."

Van Arum gaat vooralsnog geen koelbaden regelen want de gemeente heeft binnen de vergunningaanvraag maar één gezondheidseis en dat is de aanwezig van het Rode Kruis. "En daarnaast hebben we zelf ook nog de spoedeisende hulp ingeschakeld en een arts. Dat doen we netjes elk jaar."