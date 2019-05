De Braziliaanse Jack Sparrow op de Dam

NOORD-HOLLAND - Ondanks dat de Braziliaanse Tom in Nederland al acht jaar niet aan de bak komt als acteur en heimwee heeft naar zijn geboorteland, blijft hij zijn grote droom najagen. Intussen staat hij als Jack Sparrow met zijn eigen act op de Dam.

Wie regelmatig langs de Dam komt zal hem wel herkennen: de acteur die Jack Sparrow speelt en op de foto gaat met vele toeristen en nieuwsgierigen. Achter die versie van Jack Sparrow schuilt Tom, een Braziliaanse acteur die naar Nederland is gekomen voor de liefde en in de zoektocht naar een grote stap in zijn carriére.

Wie hem ziet als Jack Sparrow denkt misschien dat hij al het zelfvertrouwen van de wereld heeft, maar in de realiteit is het slechts een masker voor Tom, die onzeker is en zijn thuisland erg mist. Zo vertelt hij dat hij erg bang is dat hij ooit naar Brazilië terugvliegt en dat zijn moeder er niet meer is om hem te begroeten, en dat hij haar graag Nederland zou laten zien maar dat ze veel te bang is om te vliegen.

Deze documentaire is gemaakt door Nick van Halm, Lindy Hofstra, Melissa de Bois en Jip Sol.

Studentenwerk

NH Nieuws presenteert deze week 'Studentenwerk': acht documentaires gemaakt door studenten van de HvA voor de minor Video en TV.