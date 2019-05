Supergranny Ina tilt met gemak 120 kilo: oma en powerlifter

AMSTERDAM - Ina Koolhaas Revers uit Amsterdam is 71 jaar oud en is net iets anders dan andere oma’s. Ze is wereldkampioen powerlifter en tilt met gemak 120 kilo. Dit maakt haar een sterke vrouw op fysiek gebied. Maar is zij mentaal net zo sterk?

Ina was van plan haar pensioen te vieren met een zak chips op de bank. Ze had in ieder geval niet bedacht dat ze een tweede carriére zou starten als powerlifter. Maar toch, toen ze te horen kreeg dat hardlopen geen optie meer was door haar versleten knieën, begon ze met deadliften en squatten.

Ina heeft een bewogen leven achter de rug: haar jongste zoon kreeg op zijn achtste voor het eerst kanker en overleed uiteindelijk tien jaar geleden aan de gevolgen van de ziekte die hij drie keer kreeg. Het is verleidelijk om dan in zak en as te zitten, maar Ina besloot dat het beter was om hem te herdenken op een positieve manier.

Deze documentaire is gemaakt door Lolithe Bogaers, Simone Mulder, Fabiola Eekhout en Sophie Huisman.

Studentenwerk

NH Nieuws presenteert deze week 'Studentenwerk': acht documentaires gemaakt door studenten van de HvA voor de minor Video en TV. Iedere ochtend is één van de documentaires te bekijken op onze website, app en op YouTube. Dagelijks om 18.10 uur, 20.10 uur en 22.10 uur worden de films ook op ons televisiekanaal uitgezonden. Bekijk hier de documentaires van vorig jaar.