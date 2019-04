De stadsnomaden van Green Tribe hebben grootse plannen: "Misschien een windmolen?"

NOORD-HOLLAND - Als nomade is je verblijfplaats altijd onzeker en moet je verhuizen ook als het hartje winter is. Hoe is het om zo te leven en waarom kiezen mensen voor een zwervend bestaan?

De leden van Green Tribe zijn stadsnomaden. Ze kraken braakliggende stukken land en verblijven er in tenten en caravans, tot ze weer worden weggestuurd. Hun uitgangspunt? Een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk en de natuur helpen waar mogelijk.

Vincent is 19 jaar als hij dakloos raakt. Hij zoekt zijn heil op het landje bij Westpoort in Amsterdam, "waar heel veel mensen zaten die echt zo woonden uit nood."

"Je zag al onderling dat er een klein groepje mensen ontstond dat wel wat serieuzer omging met wonen in een caravan. Zonnepanelen aanschaffen, en dingen met accu's doen. Toen het landje ontruimd werd, is dat groepje samengebleven. We hebben ons verhaal duidelijk gemaakt en ons geïntroduceerd als een alternatieve groep die daar niet meer bij hoort. Toen hebben we het grote terrein hiernaast gekraakt."

Deze documentaire is gemaakt door Rianne Brinckman, Christina Ustimenko en Buddy Vos.

Studentenwerk

NH Nieuws presenteert deze week 'Studentenwerk': acht documentaires gemaakt door studenten van de HvA voor de minor Video en TV. Iedere ochtend is één van de documentaires te bekijken op onze website, app en op YouTube. Dagelijks om 18.10 uur, 20.10 uur en 22.10 uur worden de films ook op ons televisiekanaal uitgezonden. Bekijk hier de documentaires van vorig jaar.