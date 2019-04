Sint Odulphuskerk in Wijk aan Zee vreest voor toekomst: "Hulp nodig uit het dorp"

WIJK AAN ZEE - Het voortbestaan van de rooms-katholieke Sint Odulphuskerk in Wijk aan staat op losse schroeven. Peter Heine, voorzitter van de locatiecommissie, spreekt klare taal. "Met deze inkomsten kunnen we geen kerk in stand houden."

Het kerkgebouw uit 1890 is beeldbepalend voor het kustdorp. Maar voor hoe lang nog? Dat vragen de parochianen zich hardop af. Bij een dienst zitten wekelijks nog amper twintig mensen in de banken. "Zelfs de stookkosten kun je er eigenlijk al niet meer uithalen", zegt Heine tegenover NH Nieuws. "Mensen betalen kerkbalans, maar dat zijn vooral de mensen die hier ook vrijwilligerswerk doen of anders de koorleden."

Heine, die een sloop van het kerkgebouw op termijn niet uit kan sluiten, hoopt op een 'lumineus' idee vanuit het dorp. "Stel we gaan over een paar jaar slopen, dan wil ik voorkomen dat mensen zeggen: 'Had toch wat gezegd, want ik had een geweldig idee.'"

De Odulphuskerk maakt deel uit van parochie Sint Eloy. Iedereen met een goed idee kan zich bij Heine in Wijk aan Zee melden. "We zoeken naar een plan om de kerk op andere manieren te benutten. Dat kan van alles zijn. Ik weet ook zeker dat iemand zo'n idee heeft, maar het moet wel bij ons terechtkomen."

Reacties kunnen worden gestuurd naar sintodulphus@quicknet.nl