Man valt van drie hoog na steekpartij in Amsterdam

AMSTERDAM - Twee mannen zijn vanmiddag rond 13.45 uur gewond geraakt na een woningoverval aan de Dalsteindreef in Amsterdam. Een van de twee viel vermoedelijk van drie hoog uit het raam. De andere werd in de woning gevonden met een steekwond.

De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere daders zijn na het ongeval gevlucht. Of de twee gewonde mannen bewoners zijn of deel uitmaakten van de groep overvallers is nog niet bekend.

Getakeld

De man die gewond in de woning lag moest naar beneden worden getakeld. Het is nog onbekend wat er precies is voorgevallen. De politie doet daar nog onderzoek naar.