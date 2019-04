Nijpend tekort aan brandweervrijwilligers in Blokker

BLOKKER - De brandweerpost in Blokker organiseert volgende week een speciale wervingsavond. Postcommandant Ed de Vries hoopt dat nieuwe vrijwilligers zich dan gaan aanmelden. "We moeten voorkomen dat we niet eens uit kunnen rukken omdat we te weinig mensen hebben."

Op dit moment zijn er bij brandweerpost drie leden te weinig om het rooster goed te kunnen vullen. Hierdoor draaien ze regelmatig dubbele diensten. De post heeft daarnaast te maken met 'natuurlijk verloop'. Dit betekent dat er in de nabije toekomst nog meer leden gaan stoppen in verband met de leeftijd.

Om goed voorbereid te zijn op hun toekomst, moeten er dus nieuwe leden bij. Ed de Vries wil wel kwijt dat er verplichtingen horen bij de functie. Zelfs als je vrijwilliger bent. "Je moet regelmatig diensten draaien, je moet opleidingen doen, je bent iedere week aan het oefenen. Dus er wordt wel meer van mensen verwacht dan wat je bij verenigingen ziet."

Word jij de nieuwe brandweerman van Blokker? Meld je dan nu aan voor de open avond op dinsdag 30 april.