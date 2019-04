Brand in schuur met oldtimers in Eemnes

EEMNES - Op de Wakkerendijk in Eemnes woedt brand in een schuur. Dat meldt RTV Utrecht.

Het zou gaan om een pand waarin oldtimers opgeslagen staan. De brand is meester.

Volgens getuigen is de brand vermoedelijk veroorzaakt door onkruidverbranding. Dat is nog niet bevestigd. Ook is het nog niet bekend of er mensen in het pand aanwezig waren.