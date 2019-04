Beschuit met gestampte muisjes: wat als je geen kinderwens hebt?

NOORD-HOLLAND - Bart Huisman is 31 jaar en weet al heel lang dat hij geen kinderwens heeft. Hij wil deze keuze definitief maken met een sterilisatie. Kan hij daarvoor een arts vinden? En wat heeft deze ingrijpende beslissing voor invloed op zijn leven en zijn omgeving?

Bart werd in zijn jeugd ernstig gepest, onder andere door zijn ADHD. Hoewel hij prima functioneert in de maatschappij, is hij bang die ADHD over te geven aan een kind. Hij weet al jaren dat hij geen kinderwens heeft, maar in zijn omgeving is niet iedereen daar even blij mee.

Zo vinden zijn ouders het erg jammer. "Wij hebben er echt van genoten om kinderen groot te zien worden en ik denk dat je dat je kind ook gewoon heel erg gunt", vertellen ze.

Ook daten gaat Bart maar moeizaam af. We zien hoe gesprekken vaak spaak lopen als hij aanhaalt dat hij geen kinderwens heeft, en zelfs probeert zich te laten steriliseren.

Deze documentaire is gemaakt door Laura Nijenhuis, Robin Mohan, Suze van Hasselt.

Studentenwerk

NH Nieuws presenteert deze week 'Studentenwerk': acht documentaires gemaakt door studenten van de HvA voor de minor Video en TV. Iedere ochtend is één van de documentaires te bekijken op onze website, app en op YouTube. Dagelijks om 18.10 uur, 20.10 uur en 22.10 uur worden de films ook op ons televisiekanaal uitgezonden. Bekijk hier de documentaires van vorig jaar.