Geparkeerde werkbus in Hoorn volledig leeggeroofd van gereedschap

HOORN - Voor Herman Bonte uit Hoorn eindigde de Paasdagen verdrietig. Zijn werkbus werd op de parkeerplaats leeggeroofd, terwijl hij vrij was. "Ik ben er ziek van."

In het dagelijks leven is Herman installateur van CV's en sanitair. Zijn gereedschap is daarom onmisbaar. "Het kost mij duizenden euro's. Want de verzekering dekt niet alles. Je bent het gewoon kwijt", vertelt hij.

De werkbus stond geparkeerd aan de Westerdijk in Hoorn. Herman weet niet precies wanneer het gebeurd is, omdat hij een paar dagen vrij was en zijn bus rustig had geparkeerd om van de feestdagen te genieten.

"Alle collega's die ik spreek zijn doodsbang dat het bij hun ook gebeurd. Ik denk dat er een inbraakgolf gaande is in Hoorn. Maar gelukkig hoeft mijn werk niet te lang stil te liggen, want iedereen helpt me heel erg."