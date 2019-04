Ontsnapte savannah-kat Whalhallah eindelijk gevonden en terug bij baasje

HAARLEM - De wilde savannah-kat Whalhallah die twee weken geleden uit een woning in Haarlem ontsnapte, is gevangen. Dat meldt de Dierenbescherming.

Dinsdagavond liep de kat zomaar bij een huis naar binnen. Door alle media-aandacht wisten de bewoners direct dat het om de mini-cheetah ging en werd de dierenambulance gebeld.

Een savannah-kat is een kruising tussen een serval en een huiskat. Het dier is een stuk groter dan een tamme kat. Hij zwierf voornamelijk rond bij het volkstuinencomplex Poelbroektuin, waar hij meerdere konijnen heeft opgegeten.

Ondanks deze vangst werd zijn eetlust hem nu noodlottig. "Hij was wat hongerig, daarom konden ze hem gisteren naar binnen lokken", vertelt Carmen Silos van Dierenambulance Noord-Holland Zuid, die de kat gisteren ophaalde.

De kat zag er gezond uit, vertelt Carmen: "In het asiel hebben we hem eten gegeven, maar hij zag er goed uit. Vanochtend is hij alweer opgehaald door de eigenaresse, die er ontzettend blij mee is. Eind goed al goed".