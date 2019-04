Bijen verstoren dienst van kerk in Purmerend

PURMEREND - Het zit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Purmerend niet mee. Nadat een eerste bijennest zich vijftien jaar geleden nestelde in het gebouw, heeft nu ook een tweede groep dieren een fijn plekje gevonden bij de kerk.

De bijen zorgen in de wijk niet echt voor problemen. De ontwikkelingen rond de nesten worden door omwonenden met interesse gevolgd.

Chris Sneep, waarnemend beheerder van de kerk, weet niet goed wat hij moet doen. "We houden wel van bijen. We zijn als kerk ook heel gastvrij naar de dieren toe. Alleen willen we ze liever niet binnen hebben natuurlijk."

De bijennesten zitten op een lastige hoogte op de muur van de kerk waardoor het moeilijk is om de nesten netjes te verwijderen.

Verhuizen

De bijen zullen door een imker worden weggehaald en op een plek worden losgelaten waar ze hun werk weer kunnen doen.