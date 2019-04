Miljoenen euro's aan crystal meth en ketamine gevonden in kippenbouten

AMSTERDAM - (AT5) De douane heeft vorige week woensdag een grote vondst gedaan bij een controle van een transportbedrijf in De Lier, in Zuid-Holland. Tientallen miljoenen euro's aan crystal meth en ketamine waren verstopt in dozen met bevroren kippenbouten. De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft een dag later een 32-jarige Amsterdammer aangehouden.

De drugs zouden richting Engeland worden vervoerd en zijn samen met de kippenbouten vernietigd. "De kippenbouten waren niet meer voor consumptie geschikt," meldt het Openbaar Ministerie.

Lees ook: Man met 24 kilo ketamine van de weg bij Badhoevedorp gehaald

De Amsterdammer wordt verdacht van drugshandel en witwassen. Bij het doorzoeken van panden in Amsterdam en Zwanenburg werd 15.000 euro aan cash gevonden en een administratie. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de zaak.