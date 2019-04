Fuck de geraniums: "We hebben ze betutteld en nu komt de revolutie"

NOORD-HOLLAND - Zijn eenzame ouderen een maatschappelijk probleem? Niet voor Nienke Algra uit Amsterdam-Noord. Met Sweet 70 zet ze mensen van 70 jaar en ouder weer in hun kracht. Wordt zij met dit initiatief Amsterdammer van het jaar 2018?

"We hebben ze in verzorgingstehuizen gestopt, we hebben gezegd dat ze niks meer kunnen doen. We hebben ze betutteld, en nu komt de revolutie." Nienke Algra uit Amsterdam probeert met haar stichting Sweet 70 ouderen achter de geraniums weg te krijgen om de bloemetjes weer buiten te zetten.

In de documentaire vertelt Nienke hoe ze op een bankje in de Modestraat in Amsterdam-Noord een boterham zat te eten toen een bejaarde vrouw naast haar kwam zitten. De twee raakten aan de praat en de vrouw vertelde na twintig minuten dat Nienke de eerste was met wie ze in twee weken had gesproken. "Ik dacht, hier moeten we iets aan doen."

Deze documentaire is gemaakt door Deveny Arendse, Bente van Broekhoven en Maarten-Jent Vugts

Studentenwerk

