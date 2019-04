Brandweer-blog over neergestort vliegtuig Hilversum: "Goede afloop was onwaarschijnlijk"

HILVERSUM - Twee weken geleden kreeg een vliegtuigje vlakbij vliegveld Hilversum een motorstoring en maakte de piloot bewust een noodlanding in een 10 meter hoge boom. Spannende momenten volgden, want tot overmaat van ramp scheurde de brandstoftank en stroomde de benzine de cockpit in. Toch liep het allemaal goed af en dat was volgens de brandweer 'uitermate onwaarschijnlijk'.

Een paar weken geleden, op 8 april, oefenen een instructeur en een cursist de noodprocedures in een klein vliegtuig. Alles gaat goed, maar het duo wordt ineens overvallen door een motorstoring. Het vliegtuigje verliest snel hoogte en de instructeur realiseert zich dat het vliegveld te ver weg is.

Terwijl ze boven het terrein van de Korporaal van Oudheusden-kazerne hangen, besluit de instructeur het vliegtuigje een boom in te sturen. "Het toestel komt bijna 'perfect' terecht in de kruin van een boom, maar wel op tien meter hoogte. Tot overmaat van ramp scheurt een van de brandstoftanks en de benzine loopt de cockpit in. Beide inzittenden lijken nagenoeg ongedeerd", zo schrijft de brandweer.

Redden op hoogte

Met dat scenario krijgen de eerste brandweereenheden van de posten Loosdrecht en Hilversum te maken. "Een lekkend vliegtuigje met twee inzittenden dat bovenin een boom hangt: Redden Op Hoogte 2.0."

Meer dan anderhalf uur bungelen de instructeur en de cursist hoog boven in de boom. Het vliegtuigje hangt allerminst stabiel, dus de brandweer besluit het toestel met een spanband provisorisch te zekeren en daarna precies achter de ingang van de cockpit te manoeuvreren. De inzittenden worden beiden in de hoogwerker naar beneden gebracht.

Limonade

Beiden maken het goed en komen er zonder kleerscheuren vanaf. "Een goed einde op deze mooie voorjaarsdag", zo besluit de brandweer. "De door defensie beschikbaar gestelde limonade vindt gretig aftrek. Een geslaagde reddingsoperatie wordt gevierd met Ranja."