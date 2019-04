Niet te filmen: Amsterdamse bios in weekend 24 uur per dag open

AMSTERDAM - Goed nieuws voor de Amsterdamse filmliefhebber: bij Pathé Arena in Amsterdam blijven de deuren vanaf komend weekend de hele nacht open. Iedere week van zaterdag op zondag blijven de zalen tot in de vroege uurtjes open, een primeur voor de stad.

De nachtelijke vertoningen zijn een pilot van Pathé, die gaat onderzoeken of bezoekers er behoefte aan hebben om midden in de nacht de bioscoopzaal pas te verlaten. In Rotterdam werd het experiment ook al uitgevoerd.

Eén van de films die 's nachts is te zien is Avengers: Endgame, die gisteravond in première ging. Vandaag staat de laatste vertoning van die film voor 00.05 uur op de agenda. De film is om 3.21 uur afgelopen.

De pilot van Pathé duurt tot 20 juli.