Jack Spijkerman overweegt rol in eigen comedy over terminale cabaretiers

IJMUIDEN - Vijf jaar geleden is hij naar eigen zeggen 'bewust gestopt met in beeld zijn', maar IJmuidenaar Jack Spijkerman sluit niet langer uit dat hij alsnog een comeback maakt op de Nederlandse televisie.

Dat vertelt Spijkerman in de podcast Ik was Jou van NPO Radio 1, waarin komiek Owen Schumacher de mensen ontmoet die hij in de programma's Koefnoen en Kopspijkers imiteerde.

Om teleurstellingen te voorkomen: Kopspijkers keert niet terug op de buis en Spijkerman maakt geen comeback als presentator. "We zijn met een klein groepje bezig een comedy te schrijven", licht de inmiddels 70-jarige Spijkerman een tipje van de sluier op. "Dat speelt zich af in een hospice. En wel een hospice voor cabaratiers, veel absurder konden we het niet bedenken."

De groep waar hij het over heeft, bestaat uit Jeroen van Meerwijk, Viggo Waas, Peter Heerschop en Erik van Muiswinkel. "Een bekend clubje", verwijst de IJmuidenaar naar de optredens van de cabaretiers in Spijkermans eigen kijkcijferkanon.

Grappenmakers

Het script is dus al in productie, al zijn de geestelijk vaders er nog niet over uit of ze zelf in de (verschrompelde) huid van de terminale grappenmakers willen kruipen. "De ene keer vullen we allemaal namen in van acteurs die dat heel goed zouden kunnen, de andere keer zitten we weer op de grens van 'misschien moeten we het zelf doen'. Daar is eigenlijk nog geen besluit over genomen."

Hoewel hij veel minder acteerervaring heeft dan de hierboven genoemde komieken, overweegt Spijkerman ook zelf rol op zich te nemen. "Ik zou er over na moeten denken, want ik ben minder acteur dan de anderen. Ik vind dit op de achtergrond ook wel lekker."

Omroepen

De eerste omroepen 'die er lucht van hebben gekregen' hebben zich volgens Spijkerman inmiddels gemeld. "Maar die willen dan ook het eerste recht hebben, en die dwang willen we helemaal niet."