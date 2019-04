ProRail-directeur over lugubere spoorlopers-campagne: 'Poeslieve boodschap dringt niet door'

NOORD-HOLLAND - ProRail-topman Pier Eringa vindt het spijtig dat er mensen gekwetst zijn door laatste spoorlopers-campagne: een 'kledinglijn' met kapotte jassen en broeken die kopieën zijn van kledingstukken die slachtoffers van treinongelukken droegen. Toch denkt hij dat harde campagnes nodig zijn om doden op en langs het spoor te voorkomen.

Onlangs werd de campagne gestopt, omdat er veel kritiek op kwam. FNV-bestuurder Henri Janssen noemde het 'bizar en ongepast' en NS-directeur Marjan Rintel vond de beelden 'veel te ver gaan'. "Met deze campagne heeft ProRail geen oog voor onze machinisten en conducteurs", vertelde ze eerder.

Eringa betreurt de emotie die de campagne bij nabestaanden en machinisten heeft losgemaakt, maar hij hoort ook andere geluiden: "Ik ken ook machinisten die zeggen: het kan niet hard genoeg zijn. Ieder slachtoffer dat je kunt voorkomen, is er één", zo vertelt hij in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers.

Meer doden

Uit cijfers blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers op het spoor flink is gestegen. In 2017 kwamen zes mensen om, in 2018 stierven veertien mensen. Volgens ProRail is een 'poeslieve' campagne niet genoeg om door te dringen bij jongeren en het tij te keren.

De spoorwegdirecteur wil het aantal spoordoden naar nul brengen, maar nog steeds ontstaan er elke dag gevaarlijke situaties door spoorlopers. "Dan zit de machinist met het hart in de keel en komt hij of zij gestresst uit de trein", aldus Eringa. "Dan mag je ons ook vragen er stevig tegenaan te gaan in een campagne."

