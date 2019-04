Coalitie Amsterdam: 'haatprediker' Anderson niet welkom

AMSTERDAM - De coalitie in Amsterdam gaat tijdens de raad van 8 mei vragen stellen over de komst van haatprediker Steven Anderson. Deze Amerikaanse dominee roept op tot het vermoorden van homo’s en noemt hen pedoseksuelen. Hem is toegang geweigerd in Zuid-Afrika en Groot-Britannie en de coalitie wil weten wat Anderson in Amsterdam komt doen.

"Deze man zegt verschrikkelijke dingen en voor zulke haat en onverdraagzaamheid is geen plek in Amsterdam. In onze open en tolerante stad, maakt het namelijk niet uit waar je wieg stond of op wie je verliefd bent", aldus D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig.

COC

De belangenorganisatie voor de LGBTI-gemeenschap, het COC, heeft staatssecretaris Mark Harbers opgeroepen om Anderson niet toe te laten in Nederland. Ook SP-fractievoorzitter Erik Flentge heeft grote moeite met zijn komst: "Ieder mens is gelijkwaardig, ongeacht zijn of haar geaardheid. Daar staan we voor in onze stad, daar zijn we trots op. Daarom zullen we ook elke dag moeten strijden tegen mensen die dat bedreigen. Haatpredikanten hebben wat ons betreft hier dan ook niets te zoeken."

Lees ook: COC wil komst 'haatprediker' naar Amsterdam tegenhouden

Een van de meest schokkende uitspraken van Anderson kwam na de aanslag op de homoclub Pulse in Orlando. Daar schoot een schutter meer dan vijftig mensen dood. Anderson zei daarover: "Goed nieuws, omdat er vijftig homoseksuele pedofielen minder op de wereld zijn."

Niet welkom

"Dit zijn afschuwelijke en haatzaaiende uitspraken. Mensen die dit soort ideeën willen verspreiden, zijn niet welkom in ons tolerante Amsterdam", aldus fractievoorzitter van GroenLinks Femke Roosma.

Anderson is van plan om naar Amsterdam te komen om aan 'soul winning' te doen, zieltjes winnen. Als het aan Sofyan Mbarki ligt van de PvdA, blijft hij in Amerika en laat hij de Amsterdamse zielen met rust. "In Amsterdam mag je zijn wie je bent en houden van wie je wilt. Ik zal me blijven uitspreken tegen iedereen die tegen deze waarden in gaat."