Vacature voor burgemeester Wijdemeren levert 25 kandidaten op

WIJDEMEREN - Er zijn 25 mensen die burgemeester willen worden in Wijdemeren. Het gaat om zeventien mannen en acht vrouwen. Dat heeft Commissaris van de Koning Arthur van Dijk doorgegeven aan de gemeenteraad van Wijdemeren.

Van de kandiddaten hebben of hadden twintig mensen een functie in het (lokaal) openbaar bestuur. De overige vijf hebben een baan daarbuiten.

De 64-jarige Freek Ossel is op dit moment waarnemend burgemeester in de gemeente. Hij kondigde zijn vertrek aan toen duidelijk werd dat Wijdemeren voorlopig een zelfstandige gemeente blijft en niet opgaat in Hilversum.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in november 2019 worden benoemd.