Onderhandelingen tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA officieel gestart

HAARLEM - Formateur Laura Bromet is officieel begonnen met de onderhandelingen om een coalitie te vormen tussen GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA. Dat laat ze in een brief aan Provinciale Staten weten.

In eerste instantie is vooral gesproken over praktische zaken, zoals data en locatie. Eén van de afspraken is dat de onderhandelende partijen gesprekken gaan voeren met een aantal maatschappelijke organisaties. Volgens Bromet hebben zeventig van dit soort organisaties al brieven naar haar gestuurd om informatie mee te geven naar de onderhandelingstafel. Om de formatie transparant te houden, worden deze brieven in overleg met de betrokken partijen waarschijnlijk volgende week gepubliceerd op de website van de provincie.

Verder schrijft in de brief ook dat de onderhandelaars van VVD, GroenLinks, PvdA en D66 op korte termijn alle andere partijen in Provinciale Staten willen uitnodigen voor een gesprek. Zo kunnen de andere Statenleden ook hun aandachtspunten meegeven over het nog te sluiten coalitieakoord.



Onduidelijk is nog hoeveel tijd de partijen nemen voor de onderhandelingen.