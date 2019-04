Na jaren wachten eindelijk een woning voor spoedzoeker Nicole: "Gehuild van blijdschap"

HOORN - Ze heeft er ruim 3,5 jaar op moeten wachten, maar eindelijk heeft ze weer een dak boven haar hoofd. Nicole Veenman (48) uit Hoorn kan haar geluk niet op. "Ik heb de eerste 24 uur alleen maar gehuild van blijdschap en opluchting."

Nicole heeft een huurwoning in Zwaag toegewezen gekregen, dankzij de speciale regeling voor spoedzoekers in Hoorn. De gemeenteraad stemde vorig jaar november in met de regeling en die houdt in dat jongeren tussen de 18 en 23 jaar en ouders uit een relatiebreuk met voorrang een huis krijgen.

Lees ook: Karin dreigt op straat terecht te komen door woningnood in Hilversum

Woningbouwvereniging Intermaris houdt sindsdien elke maand een aantal woningen vrij voor deze groep. Nicole had er niet op gerekend dat het ineens zo snel zou gaan. "Ik was helemaal verrast toen ik werd gebeld dat ik deze woning kon gaan bezichtigen. En ik hoefde 'm eigenlijk niet te zien, ik had 'm sowieso geaccepteerd."

Zware tijd

Toen Nicole 3,5 jaar geleden ging scheiden brak er een zware tijd voor haar aan, omdat ze geen huis had. Met 6,5 jaar inschrijftijd lukte het haar niet om aan een woning te komen. Ze woonde een tijd anti-kraak in de Siriusflat, maar kwam letterlijk op straat te staan toen ze daar vorig jaar uit moest.

Lees ook: Bewoners Siriusflat vol onbegrip over sloopplannen: "Eerst bouwen, dan slopen"

Ze logeerde bij vrienden, verbleef in een camper en huurde een vakantiewoning. "Alles ging door, werk, vrienden en het opvoeden van de kinderen, maar de basis ontbrak."

'Kan weer leven'

Dat ze nu weer een woning en een adres heeft, betekent heel veel voor haar. "Ik kan weer beginnen met leven." Volgens Nicole zijn alle spoedzoekers uit de Siriusflat voorzien van een woning.

Ze pleit wel voor een loket bij de gemeente waar mensen kunnen aankloppen die om wat voor reden dan ook een dak boven hun hoofd dreigen te verliezen. "Het is gewoon belangrijk dat mensen wegwijs worden gemaakt en dat er wordt verteld wat de mogelijkheden zijn. En wat ze er zelf aan kunnen doen."