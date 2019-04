Lichaam gevonden tijdens massale zoektocht naar drenkeling bij sluis Enkhuizen

ENKHUIZEN - Hulpdiensten in Enkhuizen hebben vanochtend een overleden drenkeling uit het water gehaald. De vrouw was nabij de Krabbersgatssluis in het water beland, waarna duikteams van de brandweer, de KNRM en de politie het gebied uitkamden.

Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. NH Nieuws-verslaggever Maarten Edelenbosch is ter plaatse, en zag hoe de hulpdiensten het levenloze lichaam van de vrouw uit het water haalden.

Groot gebied

Omdat niet duidelijk was waar de vrouw exact in het water was beland, hebben de hulpdiensten - die daarom in grotere getalen dan gebruikelijk waren gealarmeerd - een flink gebied uitgekamd. Behalve de directe omgeving van de sluis werd ook het water langs een deel van de Houtribdijk uitgekamd.

Nabij de Krabbersgatsluis is een beschadigde auto gevonden. Of die auto van het slachtoffer is, kan de woordvoerder van de Veiligheidsregio niet bevestigen. Wel kan hij melden dat het latere slachtoffer met de auto bij de sluis was aangekomen, en daarna te voet verder is gegaan.

De politie doet onderzoek naar de gebeurtenissen nabij de sluis.