Explosie bij hotel in Zaandijk, niet ver van Zaanse Schans

ZAANDIJK - In een hotel in Zaandijk, nabij de Zaanse Schans, is vanochtend een explosie geweest. Dat gebeurde rond 3.00 uur.

UPDATE Inmiddels is duidelijk dat de explosie een doelgerichte actie is geweest. Lees hier meer. Het onderstaande bericht wordt niet meer geüpdatet.

Volgens de politie is er een harde knal gehoord. Een raam, inclusief het kozijn, ligt uit het gebouw. Hoe groot de ravage binnen is, is niet duidelijk.

Het gebied rondom het hotel is afgezet. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Politie zoekt naar 'donker geklede man'

De gasten zijn elders opgevangen. Volgens een bakker in de buurt van het hotel, waar veel gasten vanochtend een kopje koffie kwamen drinken, waren vooral de oudere gasten erg geschrokken. "De jongeren zaten gewoon op hun telefoon", aldus de bakker.

De politie vroeg vannacht uit te kijken naar een donker geklede man op een bromfiets, niet ver van het hotel. Volgens de politie was er sprake van een 'verdachte situatie'.

Of dat ook daadwerkelijk iets met de 'harde knal' te maken heeft, is niet duidelijk. Mensen met tips werden opgeroepen om 112 te bellen.

Brand

Begin dit jaar was er ook al een brand bij het hotel. Ook toen moest het hotel worden ontruimd.