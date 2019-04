COC wil komst 'haatprediker' naar Amsterdam tegenhouden

AMSTERDAM - Het COC roept staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) op om de komst van de radicale prediker Steven Anderson naar Amsterdam tegen te houden. De Amerikaanse dominee vertelt op YouTube dat hij de stad op 23 mei wil bezoeken.

Het is nog onduidelijk wat Anderson (37) precies van plan is om te doen in Amsterdam. Naar eigen zeggen wil hij vooral 'zieltjes winnen', meldt Het Parool.

De oprichter en voorganger van een Baptistenkerk in de staat Arizona is omstreden, onder meer vanwege zijn uitspraken over de lhbti-gemeenschap. Zo zou hij in het openbaar hebben opgeroepen tot het vermoorden van lhbti-ers

Uit het Verenigd Koninkrijk gezet

Bovendien deed hij een controversiële uitspraak na de aanslag op homoclub Pulse in Orlando. De dominee noemde dat 'goed nieuws omdat er vijftig homoseksuele pedofielen minder op de wereld zijn'.

Daarnaast ontkent Anderson de Holocaust. Voor zijn uitspraken werd hij eerder al uit het Verenigd Koninkrijk, Jamaica en Botswana gezet. Het COC vraagt minister Harbers om dit voorbeeld te volgen.