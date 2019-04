Loopbrug tussen torens Haarlemse kathedraal vandaag geïnstalleerd

HAARLEM - De loopbrug tussen de twee torens van Koepelkathedraal aan de Leidsevaart in Haarlem wordt vandaag geïnstalleerd.

Belangstellenden kunnen de kathedrale basiliek Sint Bavo op het Bisschop Bottemanneplein dan ook eens van een andere kant zien, zo is de gedachte. De brug komt zestig meter boven de grond.

De voorziening maakt deel uit van een speciale tijdelijke route door, in en dus over de kerk, die van 1 mei tot en met 31 juli onder de naam 'Klim naar het licht' wordt opengesteld voor publiek. De organiserende stichting keek het project een beetje af van 'Klim naar de Hemel' waarmee de Grote Kerk in Alkmaar vorig jaar 93.000 bezoekers trok. In Haarlem hopen ze op minimaal 50.000 enthousiastelingen zonder hoogtevrees.

De katholieke Koepelkathedraal is tussen 1895 en 1930 gebouwd en wordt ook wel de 'nieuwe Bavo' genoemd. De Grote Kerk aan de Markt is de 'oude Sint Bavo', die in de zestiende eeuw de katholieke functie verloor en een protestantse kerk werd.

Architecten en kunstenaars

Aan de door architect Jos Cuypers ontworpen kathedrale basiliek aan de Leidsevaart werkten later kunstenaars mee als beeldhouwer Mari Andriessen en schilders Jan Toorop en Han Bijvoet. Ook eigentijdse kunstenaars als Jan Dibbets (glas- in loodramen middenschip), Marc Mulders (glaspanelen in de doopkapel) en Gijs Frieling (glasmozaïek in de kooromgang bij de sacramentskapel) leverden werk aan voor de nieuwe Sint Bavo.