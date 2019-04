Arjan installeert camera na derde keer brand: "Ik ben het zó zat"

BROEK OP LANGEDIJK - Camerabewaking is voor Arjan Mesman uit Broek op Langedijk zijn laatste hoop. Gisteravond is er voor het derde jaar op rij brand bij hem uitgebroken, ditmaal stond de schutting in lichterlaaie. Hij denkt dat het geen toeval meer is.

Om 23.00 uur gisteravond werd Mesman wakker toen zijn dochter schreeuwde dat er brand was. Hij rende naar buiten en zag vlammen van drie meter hoog. En dat is nu al het derde jaar op rij dat hij een brand heeft, nadat eerst de kinderkamer in brand stond en vorig jaar een scooter in de hens ging. "Ik ben het zo zat", vertelt hij. "Dat een ander jouw eigendom niet respecteert."

Geen toeval

Arjan heeft geen flauw idee waarom hem dit overkomt, maar denk niet dat het toeval is. "De eerste keer zijn er bepaalde verdenkingen van mensen waarvan ik het aanvoel, maar ik kan dat niet hardmaken", vertelt hij. "En laatst met die scooter werd het afgedaan als toeval. Maar nu dat je dit weer meemaakt, drie jaar achter elkaar in dezelfde periode, dezelfde tijdstippen. Dan kan ik niet meer spreken van toeval. En waarom? Ik weet het niet".

Nadat hij eerder al een camera aan de voorkant van het huis had geïnstalleerd, heeft hij er nu ook op de tuin gericht. Verder hoopt hij ook dat de gemeente meer gaan doen, omdat er in het steegje achter zijn huis vrijwel geen verlichting is. "Wanneer het nog een keer zal gebeuren, ben ik er klaar voor. Ik heb een camera geïnstalleerd en als merk ik dat je op mijn erf staat, ga je dezelfde dag nog op internet en zal iedereen je zien", waarschuwt hij.