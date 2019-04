Brandstichters filmen eigen daad, auto-eigenaar Morris is er kapot van

ALKMAAR - Een filmpje is opgedoken waarop te zien is hoe de auto van Alkmaarder Morris Bakkum in brand wordt gestoken. Het filmpje is nota bene door de daders zelf gemaakt. De Alkmaarder heeft geen woorden voor hetgeen hij ziet op de beelden.

Afgelopen vrijdagavond werd Morris wakker toen de toeter van z'n auto afging. "Die draadjes smelten tegen elkaar", vertelt Morris. "Ook buren stonden op mijn deur te bonsen en riepen dat mijn auto in brand stond."

In zijn onderbroek rende hij vervolgens naar buiten en zag inderdaad dat zijn geliefde Fiat in brand stond. "Godverredee...", zegt hij voor de camera van NH Nieuws. "Als autoliefhebber is het heel erg pijnlijk."

De video die is opgedoken van de brandstichting kreeg Morris via via doorgestuurd. De politie is er ook van op de hoogte. Toch zijn de daders nog steeds spoorloos.

Speciale auto

Het is niet zomaar een auto die in vlammen op is gegaan: het was Morris' gekoesterde en gepimpte Fiat Seicento Abarth. "Ik heb er heel veel tijd in zitten: andere bandjes, andere uitlaat, ander demper, de motor was technisch weer in orde gemaakt."

Veel steunbetuigingen

Op social media verschijnen veel steunbetuigingen voor Morris. Een garagebedrijf in de buurt heeft aangeboden voor Morris op zoek te gaan naar een zelfde type auto.

Op de vraag wat Morris vindt van de daders, is hij duidelijk: "Lager dan een stuk vuil. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. En de woorden die ik ervoor heb, zijn niet geschikt voor camera..."