PostNL keurt 'onzedelijk' postzegelontwerp af: "Meten met twee maten"

DEN HELDER - PostNL heeft een postzegelontwerp van postzegelhandelaar Cees van der Wel en kunstenaar Ap Kooistra uit Den Helder afgekeurd. Dat heeft alles te maken met de wulpse vrouw wier tepels dankzij haar doorschijnende niemendalletje goed te zien zijn.

Dat bevestigt een PostNL-woordvoerder tegenover NH Nieuws. Met de achtergrond van het ontwerp is weinig mis, erkent het bedrijf. Behalve een oer-Hollandse lucht en het Marsdiep heeft de kunstenaar ook een marinefregat en vuurtoren Lange Jaap in de illustratie verwerkt.

I love Den Helder

Op de voorgrond staat echter een blonde dame in een doorschijnende japon met de getatoeëerde woorden 'I love Den Helder' boven haar borsten. Dankzij haar nietsverhullende uitdossing zijn niet alleen haar borsten, maar ook haar tepels goed te zien. "En er zit volgens mij ook nog een piercing in", vult de woordvoerder aan.

"Wie zelf postzegels ontwerpt, moet zich aan een aantal voorwaarden houden. In dit geval is artikel 4.5 van toepassing", legt ze uit. Wie de voorwaarden er op naslaat, leest dat persoonlijke postzegels niet in bestelling worden genomen als de afbeelding onwettig, kwetsend, beledigend, aanstootgevend of immoreel zijn, ingaan tegen de goede zeden of nadelig kunnen zijn voor derden.

'Pikant plaatje'

Volgens het postbedrijf gaat het in dit geval om een 'pikant plaatje', dat in strijd is met de goede zeden. Van der Wel vindt dat 'niet helemaal steekhoudend'. "Dat is meten met twee maten", oordeelt de postzegelhandelaar. "Want PostNL geeft zelf ook postzegels uit met pikante foto's." Hij doelt onder meer op een serie uit 2016, waarvoor topmodel Doutzen Kroes uitdagend voor de camera van Anton Corbijn poseerde. "Zij stond er ook vrij bevallig op."

"Er zijn zoveel postzegels met naakt op de wereld in omloop", klaagt Van der Wel over het preutse beleid van PostNL. "Het is een soort nipplegate-affaire geworden", verwijst hij met een knipoog naar de ophef rond de zichtbare tepel van Janet Jackson tijdens haar optreden met Justin Timberlake in de rust van de Super Bowl-finale van 2004.

Bovendien lijkt het er volgens Van der Wel op dat het postbedrijf terugkrabbelt. "In eerste instantie was het ontwerp goedgekeurd", vertelt hij. "Want we kregen alvast een velletje toegestuurd. Maar toen ik de bestelling had geplaatst en had betaald, kreeg ik te horen dat het ontwerp was afgekeurd." Omdat hij al had betaald, had hij nog stille hoop dat ze alsnog zouden worden bezorgd. "Maar ik denk dat ze zijn onderschept", zegt hij met een knipoog.

'Porno-postzegels'

Zoals Janet Jackson na haar 'nipplegate-affaire', lijkt ook Van der Wel op extra aandacht te kunnen rekenen. "Vanochtend kwam er al verzamelaar uit Schagen de winkel binnen met de vraag of ik die porno-postzegels verkocht." Van der Wel moest hem teleurstellen. "Er bestaat maar één velletje van, en dat heeft Ap."

PostNL laat desgevraagd weten dat het de mannen niet zal aansporen het ontwerp aan te passen. "Het is natuurlijk een kunstwerk van een kunstenaar", verwijst de woordvoerder naar de artistieke vrijheid. "Maar ze kunnen natuurlijk altijd een ander ontwerp indienen. Als dat niet tegen het artikel ingaat, nemen we die wel in bestelling."