Maak jij de mooiste lentefoto van Noord-Holland?

NOORD-HOLLAND - Bloeiende bloemen, lammetjes in de wei en zonder jas naar buiten: het hoort allemaal bij de lente. NH Nieuws is op zoek naar de mooiste lentefoto's voor een fotowedstrijd. Dus ben jij gek op deze tijd van het jaar en weet jij precies welke filters het beste passen bij de lentekleuren? Dan moet jij je camera maar eens pakken.

Wie een mooie lentefoto heeft gemaakt, kan die delen op z'n Instagramfeed. Om mee te doen aan de wedstrijd, moet je @nhnieuws taggen en gebruik de hashtag #wijzijnnhnieuws in de beschrijving. Mailen of foto's toesturen, heeft geen zin.

De jury is geïnteresseerd in álle lenteachtige foto's, dus begin maar vast met het schieten van mooie plaatjes. Over een maand maakt onze jury de finalisten bekend. In onze stories op Instagram mogen jullie zelf stemmen op de mooiste lentefoto's. De prijs is nog even een verrassing.

NH Nieuws volgen op Instagram? Klik dan hier!