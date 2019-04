Forse hoeveelheid hennep gevonden bij inval woonwagenkamp Zaandam: twee aanhoudingen

ZAANDAM - Bij de grote inval naast woonwagenkamp Zaanderhorn in Zaandam is een "forse hoeveelheid hennep" aangetroffen. Dat meldt de gemeente Zaanstad. Twee mensen zijn aangehouden.

Het terrein naast het woonwagenkamp werd al de hele dag doorzocht door tientallen agenten en medewerkers van de gemeente en brandweer. Ook stroomnetbeheerder Liander was met meerdere wagens aanwezig.

Bij de actie werden diverse containers, voertuigen en trailers gecontroleerd die illegaal in de openbare ruimte geplaatst waren. Daarbij heeft de politie een ruimte aangetroffen waar hennep lag te drogen. Ook zijn meerdere plekken aangetroffen waar hennepteelt heeft plaatsgevonden.

Een persoon is aangehouden op verdenking van witwassen en een persoon is aangehouden vanwege de aangetroffen hennep. Beiden zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De hennep is in beslag genomen en zal door een gespecialiseerd bedrijf worden vernietigd.

De eigenaren van de illegaal geplaatste voertuigen en containers zullen deze moeten verwijderen, alle overige objecten worden door de gemeente afgevoerd.

Nooit verwacht

Volgens een buurtbewoner was het het contact tussen de buurt en de woonwagenbewoners voorheen altijd goed. "Dit hadden we nooit verwacht. Het was altijd prima samen, maar nu staat het ineens helemaal vol met politie", zei hij tegen de verslaggever ter plaatse.

Het woonwagenkamp ligt bij een industrieterrein aan het Noordzeekanaal.