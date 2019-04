Zonnebrand of poncho op Koningsdag?

NOORD-HOLLAND - De afgelopen dagen zijn we flink verwend met zomerse temperaturen, de stranden in de regio liepen weer helemaal vol. Dat is leuk en aardig, maar hoe wordt het weer komende zaterdag op Koningsdag? NH-weerman Jan Visser vreest dat we met een paraplu op de Vrijmarkt moeten zitten, maar houdt nog wel een kleine (neer)slag om de arm.

"Er kunnen nog verschuivingen plaatsvinden", licht Visser de weermodellen toe. "Het is nu dinsdag, dus dan is het moeilijk te voorspellen wat het weer op zaterdag gaat doen."

Afwachten

Zoals het er nu uitziet, wordt Koningsdag 2019 een editie met regen, een zuidwester wind en temperaturen rond de veertien graden. Dat is voor de festivalbezoeker en kleedjesmarktstruiner niet iets om heel vrolijk van te worden. "Maar het kan zo zijn dat de regen uiteindelijk 's nachts pas gaat vallen, dat is nog afwachten", aldus weerman Visser.

Dat de temperatuur tien graden lager ligt dan afgelopen week, staat wel vast. Het advies luidt dan ook: kleed je warm aan!