Verborgen verhalen van 's-Gravelandse Buitenplaatsen: Bantam

'S-GRAVELAND - Middenin de bossen in 's-Graveland liggen tien statige buitenplaatsen op een rij. Er wordt veel gewandeld rondom de oude landhuizen en door de tuinen van de buitenplaatsen. Maar hoe zijn ze ooit ontstaan? Hoe leefden de mensen hier? En hoe bijzonder is de natuur? Dat gaan we in deze serie uitzoeken.

Elke maand belichten we één buitenplaats. Dit keer is dat de buitenplaats Bantam. Een plek waar natuur centraal staat en de reeën rondhuppelen. Boswachters Johan en Luc brengen ons langs alle bijzondere plekken van Bantam:

