Komen de koelbaden er nog voor de hardloopwedstrijden in Hoorn?

HOORN - Deze zomer worden in Hoorn de Schutz Marathon en de Ironman-wedstrijd gehouden, sportevenementen waarbij deelnemers het uiterste van hun lichaam vragen. PvdA-raadslid Arnica Gortzak vraagt zich daarom af of de gemeente gaat zorgen voor koelbaden langs de route, om te voorkomen dat hardlopers een hitteberoerte krijgen en in het ergste geval hieraan overlijden.

Het antwoord van de gemeente op de vraag van raadslid Gortzak: deze verantwoordelijkheid ligt volledig bij de organisatie van de evenementen. De PvdA'er vindt dit antwoord echter 'zakelijk en omslachtig' en leest hierin geen saamhorigheid. "Ze willen geen geld beschikbaar stellen voor de koelbaden omdat ze vinden dat dit bij de organisatie hoort."

Volgens Gortzak gaat het niet alleen om geld. "Ik vind dat er gezamenlijk moet worden gekeken of er überhaupt koelbaden nodig zijn. Misschien is het wel genoeg als er één bad staat bij het ziekenhuis en de vrijwilligers goed opgeleid zijn in het herkennen van een hitteberoerte. Liever trekt de gemeente samen op met de organisatoren en leggen ze de verantwoordelijkheid niet alleen bij hen neer."

Overlijdensrisico

Gortzak maakt zich zorgen dat sporters tijdens deze evenementen last kunnen krijgen van oververhitting. Ze noemt als schrikbeeld de tragische gebeurtenissen tijdens de Dam tot Damloop van 2014 en 2016, toen deelnemers zijn overleden aan de gevolgen van een hitteberoerte. "Dit moet te allen tijde worden voorkomen", benadrukt het raadslid.

Eerder vertelde ze aan NH Nieuws: "We zijn zo trots dat de evenementen hier gaan gebeuren. Ik voel me daarom medeverantwoordelijk om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is. Ik vind dat we dit op zijn minst moeten uitzoeken."

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk hier de reportage over Arthur Fonville die in 2014 zijn 24-jarige zoon verloor aan een hitteberoerte tijdens de Dam tot Damloop en zich nu hard maakt voor koelbaden:



Of dit het einde is van de discussie, verwacht Gortzak niet. Wethouder Kholoud Al Mobayed heeft haar beloofd zich in te zetten voor de zaak. Maar wanneer er definitief uitsluitsel komt over de komst van de baden, is nog niet bekend.

Hoorn organiseert deze zomer twee grote sportevenementen. De marathon van Hoorn vindt plaats op 2 juni. Het driedaagse internationale sportevenement IRONMAN komt op 5 juli naar West-Friesland.