Brandweerauto crasht onderweg naar bosbrand bij Hilversum: vijf personen gewond

HILVERSUM - Een brandweerauto is vanmiddag in Baarn gecrasht terwijl deze onderweg was naar een melding van een bosbrand aan de Hilversumsestraatweg in Hilversum. De bluswagen botste frontaal op een andere auto. Meerdere inzittenden zijn gewond geraakt.

De brandweer werd rond 14.45 uur opgeroepen voor de bosbrand. Op de Amsterdamsestraatweg in Baarn ging het vervolgens mis toen een bluswagen van het korps in Soest frontaal op een andere auto botste, waarna de brandweerwagen kantelde.

Volgens de politie zijn vier brandweermannen hierbij gewond geraakt. Een inzittende van het andere voertuig dat betrokken was bij de aanrijding is er ook niet ongeschonden van afgekomen. Hoe erg hun verwondingen zijn, is niet bekend.

Bosbrand

De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de bosbrand geblust is. Volgens RTV Utrecht was dit mede te danken aan racefietsers, die het vuur zagen ontstaan en alert ingrepen.