Aanhouding voor mishandeling: ruzie bij voetbalclub Bloemendaal loopt uit de hand

BLOEMENDAAL - Bij BVC Bloemendaal is vandaag een ruzie tussen twee mannen uit de hand gelopen. Daarbij is één man gewond geraakt, de ander is aangehouden.

De politie rukte in de eerste instantie uit voor een steekpartij en kwam daarom met veel materieel. Zo cirkelde er een tijdje een helikopter boven het gebied en waren er meerdere politieauto's ter plekke. Drie van de uitgerukte auto's vertrokken na korte tijd weer.

Wat voor aard de verwondingen van het slachtoffer hebben is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie wist wel te vertellen dat het vermoedelijk om een mishandeling ging.