Nieuw onderkomen voor krokodil Wilma, eyecatcher van Animal Farm Beverwijk

BEVERWIJK - Apetrots zijn de vrijwilligers van Animal Farm in Beverwijk op het vernieuwde onderkomen van krokodil Wilma. Er is hard gewerkt om het verblijf van de oudste bewoonster van de dierentuin zo aangenaam mogelijk te maken. Het resultaat mag er zijn.

Extra zand, meer water en flink wat planten in haar verblijf hebben van Wilma een rustiger reptiel gemaakt. "Het doet haar duidelijk goed", zegt beheerder Sander Buijs. Sommige bezoekers van het gratis dierentuintje denken dat er nog maar weinig leven in Wilma zit, maar zij hebben het fout, weet beheerder Sander Buijs. Wilma houdt van relaxen.

"In de beleving van veel mensen is een krokodil een spannend dier, maar het is een reptiel en die zijn wat rustiger. Reptielen houden van ontspannen en dat doet Wilma ook."

Trekpleister

De meeste andere bewoners zijn veel beweeglijker, maar Wilma is al jaren de grote trekpleister van de kleinste dierentuin van Nederland. "Als we hier komen, wil die kleine van ons het eerste naar de krokodil", zegt een bezoeker terwijl hij naar zijn zoontje wijst.

Lees ook: Actie: '48-jarige krokodil Wilma heeft hulp nodig'

Voor veel mensen is een bezoek aan Animal Farm puur jeugdsentiment. "Wilma is hier al zo lang. Veel bezoekers zijn hier vroeger aan de hand van hun vader en moeder geweest en komen terug nu ze zelf kinderen hebben."

Wilma draagt een groot mysterie met zich mee: haar leeftijd. De krokodil is in 1978 naar Beverwijk gekomen. "Alleen weten we niet hoe oud zij tóen was. Het is gewoon gissen. Ze kan zestig zijn, maar net zo goed honderd of tachtig. Het is gewoon gissen. Het maakt niet uit. Hoe oud ze ook is, we doen er alles aan om haar hier een mooi leven te bezorgen."