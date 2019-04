Op e-bikes van Wipperfürth naar Hoogwoud: 50 senioren fietsen 'Tour de Classique'

HOOGWOUD - Ze zijn vertrokken: de vijftig sportieve senioren die deze week deelnemen aan de 'Tour de Classique'. De groep legt een tocht van 500 kilometer af van Duitsland naar Hoogwoud. Voorzitter Cees Bakker: "Oudere mensen kunnen echt wel meer dan alleen maar in hun luie stoel zitten."

Bij sporthal De Weyver in Hoogwoud werd vanochtend alvast ingezongen en een laatste oefenronde gefietst, want vandaag vertrekt de club naar Wipperfürth, zo'n veertig kilometer ten noordoosten van Keulen.

Nadat de fietsen waren ingeladen, vertrok de touringcar naar Duitsland, om de groep 130 kilometer over de grens te droppen. "Daarvandaan vertrekken we op de e-bikes naar huis in vijf etappes van 100 kilometer", vertelt organisator Cees Bakker.

Opmeer organiseert elk jaar al de Tour de Fris, waarbij kinderen tussen de 12 en 16 van Normandië naar Hoogwoud fietsen. De organisatie vroeg zich af of zoiets ook niet voor senioren georganiseerd kon worden. Daar twijfelden organisatoren Cees en Tiny Bakker geen moment over.

Saamhorigheid

Het is de tweede keer dat de tour gehouden wordt. Er was dit jaar zelfs een inschrijfstop. Dat is volgens Cees alleen maar positief want naast het stimuleren van de saamhorigheid, is lichaamsbeweging het belangrijkste doel van de tocht.

Cees: "Mensen, kom uit die luie stoel vandaan! Voor de verbinding, contacten leggen onderling. Oudere mensen kunnen echt wel meer dan alleen maar in hun luie stoel zitten."

Racefiets

Slechts een zestal deelnemers laat de e-bike links liggen en rijdt de tocht op de racefiets. Onder hen is ook de oudste deelnemer Herman Rood (83): "Trainen, trainen en bezig blijven. Ik fiets al dertig jaar met mijn dochter en dan fietsen we ongeveer 100 kilometer in de week."

De Tour de Classique duurt vijf dagen. Als alles goed gaat, keren de deelnemers op Koningsdag terug in Hoogwoud, wat uitgebreid wordt gevierd bij De Weyver.