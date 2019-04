Molen 'De Onderneming' is met nieuwe wieken weer compleet: "Het is helemaal emotioneel"

HIPPOLYTUSHOEF - Na bijna twee jaar kan de molen in Hippolytushoef klaar gemaakt worden voor het echte werk. Een grote kraan hees vanmorgen twee nieuwe roedes in de kop van de molen. De komende tijd worden de laatste zaken gereed gemaakt zodat 'De Onderneming' weer kan gaan draaien.

"Dit is een blijde dag", zegt molenaar Ton Maas. Om de tien jaar worden de wieken gecontroleerd. Bij het onderhoud in mei 2017 werd er een groot probleem ontdekt door de molenmaker.

"Die wilde roest wegbikken maar sloeg er meteen doorheen. Tja, en dan is het duidelijk dat je moet vernieuwen. Achteraf ben ik blij dat er geen andere ongelukken gebeurd zijn. Als tijdens het draaien zo'n wiek breekt dan is de ellende helemaal niet te overzien".

Dure operatie

Het werd al met al een dure operatie voor vereniging De Wieringer Molens. Er moest 64.000 euro opgehoest worden om te zorgen dat de molen weer in vol ornaat zou kunnen draaien. "Dat is ons gelukt", vertelt de molenaar trots, de Wieringers hebben goed in de buidels getast: "Daar zijn we heel erg blij mee. We voelden ons echt gesteund."

"Dit is een pracht gezicht", zeggen twee van de vrijwilligers die hard hebben geholpen om geld in te zamelen voor de restauratie. "Het is helemaal emotioneel. Je hebt de molen zolang met maar twee wieken gezien en nu weer vier. We hebben hier zo hard naar toe gewerkt."

De vereniging hoopt met de Molendagen op 11 en 12 mei voor het eerst echt te kunnen draaien met de korenmolen. "Maar we hebben met de molenmaker afgesproken dat we niet gaan haasten. We hebben liever dat alles goed gaat, en dat alles kwalitatief klopt. Dat draaien komt wel. Dus misschien over twee weken en anders net iets later."