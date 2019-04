Dubbele beschieting op rijtjeshuis in Uithoorn blijkt 'vergissing'

UITHOORN - Een paar weken terug werd er in korte tijd tot drie keer toe een woning onder vuur genomen in Uithoorn. De politie en het OM gaan er nu vanuit dat de woning aan de Rode Klaver, die twee keer werd beschoten, niet het juiste doelwit was van de schutters.

Op 25 maart vonden de bewoners van de betreffende woning kogelgaten in hun voordeur en nog geen 24 uur later werd het rijtjeshuis weer onder vuur genomen. De kogels sloegen gaten in de gevel en de ruit, tot grote schrik van de inwonende familie.

Na die tweede beschieting op de Uithoornse woning heeft de politie een 20-jarige Amsterdammer na een achtervolging aangehouden. Hij is inmiddels weer onder voorwaarden op vrije voeten. Later werd ook een 23-jarige man, zonder vaste woon-of verblijfplaats, opgepakt. Hij blijft nog zeker drie maanden vastzitten.

Ander doelwit

Naar alle waarschijnlijkheid hadden zij het niet gemunt op de familie van de woning aan de Rode Klaver. Wie hun doelwit dan wel was, is niet duidelijk.

Het was niet de enige beschieting in Uithoorn, want ruim een week na de schietpartijen aan de Rode Klaver werd een appartement in de Romeflat ook onder vuur genomen. Het is nog steeds niet duidelijk of die drie schietpartijen verband houden met elkaar.

Voor de laatste beschieting werden eveneens twee mensen aangehouden. Het gaat om een 21-jarige vrouw uit Hoofddorp en een even oude Amsterdammer. Zij werden na een achtervolging door de politie in Diemen staande gehouden en ingesloten. De voorlopige hechtenis van de vrouw is met zestig dagen verlengd. De 21-jarige Amsterdammer zit negentig dagen langer vast.

De politie en Openbaar Ministerie sluiten meerdere aanhoudingen in beide onderzoeken niet uit.