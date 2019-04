Veel overlast door langer dichte Zwanenburgbaan bij Schiphol

SCHIPHOL - Na zes weken onderhoud zou gisteren bij Schiphol de Zwanenburgbaan weer open moeten gaan. Maar door een technische storing aan de verlichting kon de geplande heropening niet doorgaan.

Tot grote frustratie van omwonenden, die de afgelopen weken veel last hebben gehad van vliegtuigen die om moesten vliegen naar een andere baan.

Schiphol voerde tussen zondagochtend 10 maart en maandagavond 22 april geplande onderhoudswerkzaamheden uit bij de Zwanenburgbaan. Door deze werkzaamheden was de baan niet beschikbaar voor vliegverkeer en vlogen de vliegtuigen andere routes van en naar Schiphol.

Dat de werkzaamheden aan de baan voor extra overlast zou zorgen wist Schiphol al. Kort voordat de baan dichtging stuurde de luchthaven 'als experiment' een duizelingwekkende 663.686 brieven naar zo'n anderhalf miljoen 'omwonenden' van het vliegveld.

Veel omwonenden hadden zich duidelijk verheugd op de dag dat de rust boven hun hoofd weer zou terugkeren. De extra dag lawaai leverde Schiphol veel klachten via onder meer Twitter op.

Zo’n 200 medewerkers werkten in verschillende ploegen 24 uur per dag om te zorgen dat de Zwanenburgbaan weer in gebruik kon worden genomen, zo stelt de luchthaven. Vandaag waren de laatste mankementen verholpen en is de baan weer in gebruik genomen.

Daardoor werd er vandaag op Twitter juist geklaagd door de mensen die onder de vaste vliegroutes van de Zwanenburgbaan wonen en tijdens de werkzaamheden van een relatieve rust hebben kunnen genieten.

De volgende baan die op de schop gaat dit jaar is de Polderbaan. Vanaf 30 juni is die baan ruim een week dicht.