Vlucht uit de VS negen uur vertraagd door agressieve passagier

SCHIPHOL - Een vliegtuig van Houston naar Schiphol is vanochtend noodgedwongen uitgeweken naar New York. Een passagier van de United Airlines-vlucht gedroeg zich agressief en is het toestel uitgezet.

Daardoor heeft de Boeing, die eigenlijk rond 9.20 uur vanochtend op Schiphol had moeten landen, een vertraging van negen uur opgelopen. Naar verwachting landt het toestel om 18.20 uur, zo meldt Luchtvaartnieuws.

Uit statistieken van wereldluchtvaartorganisatie IATA blijkt dat agressie aan boord een groeiend probleem is. Vooral het aantal opstootjes als gevolg van alcoholmisbruik neemt toe.