Grote politie-inval op woonwagenkamp in Zaandam

ZAANDAM - De politie is op dit moment bezig met een grootschalige inval in woonwagenkamp Zaanderhorn in Zaandam. Dit gebeurt op last van de burgemeester van Zaanstad, aldus een politiewoordvoerder.

Een buurtbewoner meldt tegen NH Nieuws dat er al enkele uren tientallen agenten het woonwagenkamp doorzoeken. De inval wordt vanuit een mobiele unit gecoördineerd, die voor het kamp is opgezet.

'Meerdere aanhoudingen'

Ook zouden er volgens de ooggetuige al meerdere bewoners zijn afgevoerd. "Het lijkt alsof ze het hele kamp aan het schoonvegen zijn", vertelt hij anoniem tegen NH Nieuws. De politie kan dat nog niet bevestigen en verwijst naar de gemeente Zaanstad.

Ook stroomnetbeheerder Liander is met meerdere wagens aanwezig. Het woonwagenkamp ligt bij een industrieterrein aan het Noordzeekanaal.