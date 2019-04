De Peiling: betere controles op vakantieverkeer

NOORD-HOLLAND - Tijdens de Paasdagen kwamen caravans, campers en heel veel motoren weer voor het eerst de wegen op. Dat ging lang niet altijd goed. De politie hield in Brabant een grote caravancontrole, waarbij meer dan de helft van de gecontroleerde wagens gebreken vertoonde. Moet er een verplichte jaarlijkse controle komen?

Caravans

Het warme weer tijdens de Paasdagen lokte veel vakantiegangers richting de stranden en de bollenvelden. Caravans en campers kwamen voor het eerst uit de winterstalling. Vaak blijken er gebreken te zijn. Bij caravans gaat het dan vaak om versleten banden of een kapotte losbreek-kabel.

Motoren

In Nederland vonden tijdens de Paasdagen ook veel ongelukken plaats met motorrijders. Meerdere motorrijders raakten zwaargewond. In Duitsland kwamen in het weekeinde elf motorrijders om het leven. Veel mensen grepen het mooie weer aan voor een eerste motorrit van het jaar. Onwennigheid, gebrek aan kennis van de wegen en te hoge snelheid lijken de oorzaak van veel ongevallen.

Campers

Ongevallen met campers worden minder gemeld, maar de campers zorgden tijdens de Paasdagen wel voor veel overlast op sommige plekken. Rond Amsterdam was er geen staanplaats meer te vinden voor campers. Veel camperbezitters parkeerden hun voertuig daarom op de openbare weg.

Controles

Aan het begin van de vakantieperiode controleert de politie regelmatig op het vakantieverkeer. Je kunt ook zelf een controle laten uitvoeren. Daarvoor kun je onder meer bij Veilig Verkeer Nederland terecht.

Wat vind jij?

Moet een jaarlijkse controle van vakantievoertuigen verplicht worden? En als we dan toch bezig zijn: is het verstandig als motorrijders voor de eerste echte rit van het jaar een uurtje rijles nemen om alle verkeerskennis weer even op te diepen? We horen graag wat jij daarvan denkt.

