'Dementerende man' fietst bijna de snelweg op: "Duivels dilemma voor familie"

HOORN - Een verwarde hoogbejaarde man heeft gisteren geprobeerd om de A7 op te fietsen, ter hoogte van de McDonalds bij Hoorn. Een motorrijder zag de man net op tijd en kon hem begeleiden richting de vluchtstrook.

Als de motorrijder niet acuut had gehandeld, was de man misschien nog verder de A7 op gefietst. Wijkagent Frank Meissen kreeg de oproep binnen en prijst de motorrijder dan ook voor zijn 'perfecte handeling'.

Hulp

Volgens de wijkagent was de man dementerend en zijn weg volledig kwijt. Hij wist zijn adres niet meer en had geen identiteitskaart bij zich. Aan zijn sleutellabel hing het telefoonnummer van zijn dochter. Samen met zijn dochter is de man weer teruggebracht naar zijn woning in Hoorn.

Meissen vertelt op Twitter mee te leven met de familie van de man. "Dit is een duivels dilemma voor familie van dementerenden. Krijgen ze zo lang mogelijk vrijheid middels een eigen woning of moet overgegaan worden op een gesloten huisvesting?"