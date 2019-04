Paardenraces in Alkmaar per direct stilgelegd: "Komt door teruglopende middenstand"

ALKMAAR - De paardenraces op Drafcentrum Alkmaar zijn met onmiddellijke ingang stilgelegd. Het drafcentrum verkeert in acute financiële problemen. Het wegvallen van een Hilversumse hoofdsponsor zorgt voor een tekort van ruim een miljoen euro. Ook een evenement dat gepland stond op 6 mei, gaat niet door.

"Het is eigenlijk best een verdrietige situatie", aldus voorzitter Arie Zwijnenburg. Hij is al decennia betrokken bij de activiteiten in Alkmaar. Zijn liefde voor de drafsport duurt al bijna 70 jaar. "Ik kreeg dat met de paplepel ingegoten, door mijn vader. Hij was melkboer en reed met paard en wagen langs de deuren. De stap naar de drafsport was klein, hij had immers een paard."

Jongeren haken af

Het gaat slecht in de drafsport. Bijna alle drafsportcentra kampen met teruglopende bezoekers aantallen en dus inkomsten. "De jongeren hebben geen belangstelling voor de sport", zegt Zwijnenburg.

"En het heeft te maken met een teruglopende middenstand. Melkboeren, groenteboeren en slagers waren vroeger vaste klanten op de paardencircuits. Maar die stand is aan het verdwijnen en daar heeft de paardensport last van", zegt Zwijnenburg.

Adempauze

Het bestuur van Drafcentrum Alkmaar heeft een bezinningsperiode ingelast om een plan voor de toekomst te maken. Op de baan wordt nog wel getraind en vrijwilligers zijn druk in de weer met het opruimen van de rommel na de races van Tweede Paasdag. "We hopen in oktober weer in de lucht te zijn", aldus Zwijnenburg. "We willen heel graag de 4.5 kilometer van Alkmaar in oktober door laten gaan, daar gaan we voor."