Drugsdealer veinst taalbarrière: "Handboeien waren als een cursus Nederlands"

ZAANDAM - Een drugsdealer heeft gisterenochtend in Zaandam een originele maar vergeefse poging gedaan zijn louche handeltje voor een stel agenten te verbergen. Toen de zichtbaar nerveuze man werd gecontroleerd, deed hij alsof hij de Nederlandse taal niet machtig was.

Surveillerende agenten zagen in alle vroegte op de Vincent van Goghweg een man lopen die zich bij het zien van de politie 'nogal zenuwachtig begon te gedragen'. "Om de twijfel weg te nemen of dit verlegenheid betrof of dat hij iets te verbergen had, gingen wij met hem in gesprek", schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.

Van dat 'gesprek' werden ze aanvankelijk niets wijzer, want 'de verdachte deed alsof hij de Nederlandse taal niet machtig was'. Bij gebrek aan woorden besloten de agenten hem te fouilleren. Daarbij ontdekten ze tien wikkels cocaïne.

Accentloze scheldwoorden

Eenmaal aangehouden bleek zijn woordenschat toch groter dan hij deed vermoeden. "De handboeien waren blijkbaar als een cursus Nederlands voor de verdachte. Vanaf dat moment kon hij namelijk vloeiend Nederlands, vooral de scheldwoorden wist hij accentloos op te ratelen."

'De toneelspeler', zoals de politie hem noemt, 'is overgedragen aan de recherche.