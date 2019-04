Berger zoekt vrouw: "Begon als grapje, maar serieuze ondertoon"

HOOFDDORP - Knuffels krijgt 'bergingsspecialist' Robert genoeg: van de vrouwen die hem na ongevallen en botsingen graag bedanken voor zijn hulp. Maar een 'thuisknuffelaar', die ontbreekt nog. En dus gooide de 46-jarige Hoofddorper een berichtje op Twitter, waarin hij aangeeft op zoek te zijn naar een leuke vrouw.

"Eigenlijk begon het als een grapje, maar natuurlijk wel met een serieuze ondertoon", zo vertelt Robert aan June Hoogcarspel op NH Radio. "Ik ben al een tijdje vrijgezel. Ik heb een prachtig leuke baan, maar het zou mooi zijn als daar ook een leuke vrouw bijkomt."

Door zijn intensieve en onregelmatige bestaan als berger is Robert niet vaak genoeg thuis om op zoek te gaan naar de liefde. "Ik ben ook niet vaak in de kroeg te vinden, dus dan wordt het ook moeilijk om het tegen te komen."

Vrouwen zijn bezet

Tijdens zijn werk komt hij genoeg leuke dames tegen, maar zodra ze in zijn cabine stappen 'beginnen ze allemaal over hun vriend, of man'. "En dan zeg ik altijd: 'ja, maar die is niet hier om je te helpen!'", lacht Robert. "Maar goed, het is nog nooit tot iets gekomen."

En dus probeert de 'zorgzame, lieve en tikkeltje gekke' Hoofddorper het op deze manier. Naast zijn werk als berger heeft Robert een 15-jarige dochter, waar hij voor zorgt. "En ik heb een boot, heerlijk genieten! En ik houd van muziek en ik ben een hobby-dj."

Zoektocht

Eisen voor zijn toekomstige liefde heeft hij niet. "Nou ja, ik zoek gezelligheid en iemand die met beide benen op de grond staat. Dan heb je al veel gewonnen."

Interesse? Robert is bereikbaar via zijn Twitter, maar ook via de mail: rp.zorge@hotmail.com.