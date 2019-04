Gloednieuwe Amstelveense tram per truck vertrokken uit Spanje

AMSTELVEEN - De eerste 15G - het nieuwe model tram - is vanuit Spanje onderweg naar Nederland. Het tramstel gaat de komende maanden getest worden op het Amsterdamse tramspoor. Halverwege het jaar moeten de eerste nieuwe trams ook echt gaan rijden.

Het Spaanse bedrijf CAF maakt de in totaal 63 bestelde 15G-trams, in een fabriek in Zaragoza. Daar is het eerste exemplaar op een enorme vrachtwagen geladen, want het tramstel van dertig meter lang en bijna 40 ton zwaar, komt over de weg naar Diemen. Daar wordt de tram gestald in een werkplaats van het GVB. De tocht duurt zes tot zeven dagen.